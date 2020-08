Je na Slovensku naozaj málo učiteľov?

Týmto článkom by som rád vyvrátil alebo poupravil jeden mýtus, ktorému vďaka médiám verí väčšina verejnosti: „Učiteľov je málo.“

Je tesne pred začiatkom školského roka. V momente, keď píšem tento blog, ponúkajú na stránke ministerstva školstva (www.minedu.sk) miesta pre 1047 pedagogických, ale aj nepedagogických zamestnancov v školstve (upratovačky, kuchárky, školníkov). Väčšinu tvoria však miesta pre pedagogických asistentov, školských psychológov a špeciálnych pedagógov, na ktorých majú školy dotácie alebo projekty.

Asi nie je prekvapujúce, že až 402 miest je voľných v Bratislavskom kraji. V samotnom hlavnom meste robiť učiteľa/učiteľku nie je nič lákavé, nakoľko pri súčasných cenách nehnuteľností a nájmov je tabuľkový plat učiteľa skôr na smiech. Bratislava s týmto problémom bojuje už roky, no prilákať ľudí z okolitých regiónov do školstva nie je vôbec jednoduché. To je práve tá výnimka, ktorá potvrdzuje pravidlo. Problém je ale ten, že Bratislava sa nerovná celé Slovensko.

V ostatných regiónoch Slovenska by som nazval pozíciu učiteľa ako lukratívnu (alebo aj tzv. teplé miestečko na dlhej ceste do dôchodku.) Tabuľkový plat v ekonomicky chudobnejších regiónoch (rozumej chudobnejších ako Bratislava) nemusí byť až taký zlý. Hlavne pre ženu, ktorá väčšinou nenesie hlavné bremeno živiteľky rodiny. Mnohí učitelia preto nemenia pracovné pozície aj celé desaťročia, nakoľko vedia, že nájsť si nové miesto by nemuselo byť také jednoduché. Na takmer každé voľné miesto sa hlási v priemere aspoň 10 kandidátov a častokrát (rozumej nie vždy) tie miesta sú obsadené ako sa hovorí po známosti. Samozrejme sú znova logické výnimky napr.: stále žiadaní sú učitelia a učiteľky matematiky, fyziky, či informatiky. Prečo? Lebo ich je málo. A povedzme si pravdu, ktorí ITčkár by radšej učil ako programoval.

Ďalšou informáciou, ktorú tentokrát média neskresľujú je, že v školstve pôsobí absolútna väčšina žien. Prečo? Myslím, že je každému jasné. V školstve však stále pôsobí aj pomerne veľa dôchodcov. V roku 2018 pôsobilo v regionálnom školstve podľa štatistík takmer 1700 učiteľov starších ako 65 rokov. Samozrejme je pekné mať slušný plat aj dôchodok naraz. Nechcem týmto znehodnocovať prácu starších pedagógov, ale mnoho mladých učiteľov vďaka nim nemá miesto.

Takže na záver, keď to zhrniem ako správny pedagóg: učiteľov je málo v Bratislave, ale nie na celom Slovensku.

P.S. Týmto článkom nenarážam na kvalitu a náročnosť práce pedagógov, ich prácu obdivujem a vážim si ju.

